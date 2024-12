Isaechia.it - Ilary Blasi svela come ha conosciuto Bastian e risponde a chi spera in un ritorno di fiamma con Francesco Totti

, conduttrice ed ex moglie del Capitano della Roma,, è pronta a tornare sotto i riflettori. Stavolta, non al timone di un programma, maprotagonista di un documentario su Netflix intitolato ““, che promette dire il lato più intimo e autentico della showgirl. Dopo il successo di Unica, questo progetto esplorerà la sua rinascita personale, dal doloroso divorzio alla ritrovata felicità accanto al compagno, l’imprenditore tedescoMuller.Nonostante la fine del loro matrimonio e le controversie legali che l’hanno accompagnata, la coppiaresta una delle più amate e seguite del panorama italiano. Vent’anni di unione, tre splendidi figli e tanti momenti condivisi: è comprensibile che molti fan sperino ancora in una riconciliazione.durante un’intervista a Grazia, ha parlato del suo rapporto con i figli e della sua nuova relazione.