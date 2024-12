Ilfattoquotidiano.it - “Il mio posto a Myrta Merlino? Non guardo la televisione. Con Pier Silvio Berlusconi non è successo niente, voglio bene a tutti”: Tapiro d’Oro per Barbara d’Urso

Consegna sulper, che ha ricevuto ieri, 26 dicembre, il suo quattordicesimo. La celebre conduttrice televisiva, infatti, è stata premiata con il riconoscimento di Striscia La Notizia per la sua prolungata assenza dal piccolo schermo nel corso dell’ultimo anno. Quello consegnato dall’inviato, Valerio Staffelli, a, perciò, è unaugurante’, decorato con un corno portafortuna, per un suo rapido ritorno diin tv. “Abbiamo visto che il 2024 è stato un anno per lei un po’ oscuro perché non l’abbiamo vista più”, spiega l’inviato. Ma è la stessaa non voler rivelare dettagli sui motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dallain maniera così repentina. Nega, però, che possa essere colpa di un qualche presunto screzio con: “Non ènulla con nessuno, va tutto”, rivela la conduttrice.