Il Conte di Montecristo con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino su Canale 5 in prima assoluta

Su5 inarriva il film Ildi, con, nuova trasposizione del romanzo di Alexandre DumasSu5 giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, inserata, arriva il film Ildi, nuova trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas, che da 180 anni non smette di appassionare e avvincere, tra adattamenti cinematografici, televisivi, teatrali, fumetti e manga.IldiIldicastDiretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, la pellicola vede protagonista, premiato con un César come miglior attore per il biopic-cult Yves Saint Laurent.Nel cast Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte, Julien De Saint Jean, Bastien Bouillon, Vassili Schneider, Patrick Mille, Bruno Raffaelli.