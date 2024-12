Isaechia.it - Grande Fratello, Mariavittoria confida ad Alfonso un delicato segreto di Tommaso: “Mi sento obbligata a stare con lui”

Leggi su Isaechia.it

Una delle coppie più controverse di questa edizione delè sicuramente quella formata daMinghetti eFranchi.Sin dall’inizio, infatti, i due hanno nutrito un interesse reciproco, conche sembrava essere maggiormente propensa ad iniziare una relazione, rispetto all’idraulico toscano, che invece in più occasioni aveva ribadito che si trattasse perlopiù di un’attrazione fisica.Di rientro dal viaggio in Spagna, però,ha iniziato ad assumere un atteggiamento diverso e si è mostrato molto più coinvolto rispetto ai giorni precedenti e ha spiegato che la lontananza gli ha permesso di capire i suoi reali sentimenti per la Minghetti.Proprio quest’ultima, però, ha iniziato a provare un interesse anche perD’apice, che l’ha portata ad allontanarsi da Franchi salvo poi tornare sui suoi passi e riprendere la relazione con l’idraulico.