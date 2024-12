Sport.quotidiano.net - Golf. Il Babbo Natale va a Baroni

Oltre 130 giocatori hanno raggiunto ilVilla Paradiso nel fine settimana che ha preceduto ilprendendo parte ai due appuntamenti in calendario. Sabato 21 iisti brianzoli si sono confrontati nella gara dei Babbi, giocata con formula individuale. Serafinoha vinto grazie a un giro in 80 colpi. Nella categoria netta Massimo Tonelli (46) è stato irraggiungibile per Michael Terzi fermatosi a quota 40. Maria Grazia Manzoni (31) è stata la miglior lady mentre Leonard O’Shea (39) il senior. Il giorno seguente Alla Coppa Famiglia Ferruccio Farneti e Michele Stucchi hanno vinto grazie a un giro in 67 colpi, cinque meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Giorgio Mandelli e Maria Elena Azzari (40) hanno preceduto Elena Rocca con Giorgio Di Gregorio (37) e Armando Sartori con Diana Sartori (37).