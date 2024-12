Ilgiorno.it - Giallo nell’oscurità in via Po. Auto avvolta dalle fiamme: "Qualcuno me l’ha spostata"

Il fuoco divora un’parcheggiata in strada, accertamenti in corso sull’origine della combustione e lo spostamento del mezzo "non l’avevo parcheggiata lì". La Questura di Lodi sta indagando sull’incendio che ha coinvolto una vettura, alle 21.55 della sera di Natale, in via Po a Lodi e che ha attirato l’attenzione di diversi lodigiani. Alcuni passanti hanno dato l’allarme perché una Fiat 500 ha preso fuoco, parcheggiata negli stalli pubblici della città ed è presto diventata una pericolosa nuvola diincandescenti. La vettura era alimentata a gasolio e fortunatamente la lingua rossa non ha intaccato altri mezzi parcheggiati nei pressi. Per spegnere la combustione, sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, con unapompa serbatoio, dal comando provinciale di Lodi. Nonostante il rogo sia stato prontamente aggredito con l’acqua, il veicolo è però purtroppo finito completamente carbonizzato, con danni pesantissimi per il proprietario.