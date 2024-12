Laspunta.it - Genzano, i maestri infioratori presentano “Pellegrini di Speranza”. I quadri visibili fino al 6 gennaio.

Il Comune didi Roma, la Pro Locodi Roma APS, L’Associazione deididi Roma e la Bottega dell’Infiorata hanno organizzato una serie di natività realizzate daial 6, in piazza Tommaso Frasconi e al Museo dell’Infiorata. La manifestazione intitolata fiori di Natività realizzata dall’Associazione deidi Roma prevede due opere. La prima un quadro ispirato ai Magi “di” Il quadro ai Re Magi“Quest’anno abbiamo voluto realizzare un “Fiori di Natività” ideando un’opera ispirata ai primi “di”, i Magi, che, con il loro lungo cammino nel deserto per onorare Gesù, hanno portato loro per primi in dono “la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante “, come il Santo Padre ha augurato a tutti annunciando il tema del 25esimo Giubileo Universale.