"Forse Dio s'è scordato di me". Se n'è andata la notte di Natale Claudia, la nonna d'Italia di 114 anni

La sera della vigilia diè morta, all’età di 114, la donna più anzianaBaccarini Baldi era nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e figurava tra le 10 persone più longeve al mondo. “Dio si èdi me”, aveva detto in occasione del suo ultimo compleanno.Addio allaBaccarini BaldiCome riportato dalla stampa locale, la donna è morta nella sua casa di Faenza dove aveva vissuto moltiassieme al marito Pietro Baldi, già sindaco del Comune di Faenza negliCinquanta (scomparso nel 1998), e ai loro dieci figli. L’ampia famiglia composta da decine di nipoti e pronipoti sparsi tra l’Italia e gli Stati Uniti si radunerà sabato alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Faenza, dove sono in programma i funerali. “La sua longevità l’ha resa un simbolo di resilienza e memoria storica per Faenza”, ha commentato sui social network Massimo Isola, sindaco di Faenza, che ha raccontato come “fino a pochifa partecipava attivamente alla vita religiosa, frequentando la messa pomeridiana, e manteneva una mente lucida, nonostante qualche piccolo acciacco tipico dell’età.