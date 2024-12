Secoloditalia.it - Fazzolari: “Trump non cambierà la linea americana sull’Ucraina, ci sarà continuità”

«Nella sostanza credo che ladell’amministrazione, con l’arrivo di Donald, nonmolto». Così Giovanbattista, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha commentato ai microfoni di LaPresse il futuro delle politiche statunitensi sulla guerra in Ucraina. «Cambia più nella narrazione che non nella sostanza – ha spiegato – perché anche l’attuale amministrazione Usa ha optato per non dare all’Ucraina le armi necessarie per riconquistare i territori occupati, pur avendo la possibilità di farlo con relativa facilità. È stata una scelta politica».: “Non credo ciun grande cambio”«Con la nuova amministrazionequindi non credo ciun grande cambio di passo rispetto a quanto accaduto finora. Intanto, le prime dichiarazioni dilasciano presagire una sostanziale, poi vedremo che cosa accadrà», ha poi concluso