Ilfattoquotidiano.it - Elisa Isoardi resta chiusa fuori casa prima del pranzo di Natale: “Sono stata costretta a chiamare i pompieri”

Non proprio ilche si aspettava di trascorrere. La conduttrice, infatti, è rimastaproprio a poche ore dall’inizio del tradizionalenatalizio. In assenza di valide alternative,a rivolgersi ai vigili del fuoco, che hanno risolto il problema e aperto la porta, permettendo così alla conduttrice di rientrare in. A condividere la notizia è la stessa, che ha documentato la spiacevole disavventura in un video condiviso su Instagram.“Ilche non ti aspetti.rimasta”, scrive la conduttrice sui social. Che, fortunatamente, avrebbe dovuto pranzare da sua madre, che abita nell’appartamento accanto al suo. Ma l’incidente ha comunque messo in allarme, che ha quindi chiesto un aiuto a suo fratello.