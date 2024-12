Liberoquotidiano.it - Clamoroso "sì" della Slovacchia: ribaltone in Europa dopo le parole di Putin

Leggi su Liberoquotidiano.it

Laha confermato la propria disponibilità a ospitare possibili colloqui per metter fine alla guerra in Ucraina. "Offriamo il territorio slovacco per tali negoziati," ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri di Bratislava Juraj Blanar su Facebook. Ieri, giovedì 26 dicembre, il presidente russo Vladimir- che nei giorni scorsi ha incontrato il premier slovacco Robert Fico - aveva affermato che la Russia è aperta alla propostadi ospitare colloqui di pace con l'Ucraina. Le autorità slovacche, aveva affermato, "sarebbero felici di offrire il loro paese come piattaforma per i negoziati. Non siamo contrari, se dovesse accadere. Perché no? Dato che laadotta una posizione neutrale". Blanar ha ribadito su Facebook la posizionesecondo cui non esiste una soluzione militare al conflitto russo-ucraino.