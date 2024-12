Bergamonews.it - Capodanno a teatro: la Fondazione Donizetti saluta il 2024 con il musical “A Christmas Carol”

Bergamo. Sarà nel segno dei tipici colori festosi dell’evento che lapropone il 31 dicembre nel principalecittadino. E allo scoccare della mezzanotte, brindisi nelle sale storiche dello stesso, insieme agli artisti della Compagnia BIT, che nella speciale occasione (alle ore 22.00) presenterà A, tratto dal più famoso romanzo di Charles Dickens, adattato da Melina Pellicano, con le musiche originali di Stefano Lori e Marco Caselle. In palcoscenico, un cast di oltre 20 elementi, con Fabrizio Rizzolo nel ruolo di Ebenezer Scrooge, e con effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, 150 costumi e scenografie spettacolari.Melina Pellicano, regista e autrice del libretto del, ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo, perché la scrittura di Dickens si mostra già di per sé molto teatrale: «La solitudine di Scrooge e la sua ricchezza economica sono in contrapposizione con la serenità della famiglia e la modesta situazione sociale degli altri personaggi.