Barcellona Dani Olmo e Liga cosa sta succedendo e perché il fuoriclasse spagnolo rischia di andar via a parametro zero

Leggi su Sportface.it

Ricorsi, clausole, articoli. Nel Natale del– chiamato ormai da qualche anno a far quadrare i conti per tesserare le stelle della propria rosa – l’ultima gatta da pelare riguarda, il fantasista prelevato in estate per circa 55 milioni di euro dal Lipsia dopo il trionfo ad Euro 2024 con la Spagna. Nella giornata di oggi il giudice Ignacio Fernández de Senespleda, del Tribunale di Commercio di, ha respinto la richiesta deldi tesserare il centrocampista nell’elenco dellaper il resto della stagione. Laha accolto con favore la decisione del tribunale, ritenendo che autorizzare il tesseramento dipotrebbe “alterare gravemente l’uguaglianza delle condizioni delle regole di concorrenza”.Per capire cos’è successo, bisogna fare un passo indietro.