Secoloditalia.it - Alpinisti trovati morti, il dolore della Meloni: “Sono vicina alle loro famiglie e ringrazio i soccorritori”

I dueche nei giorni scorsi erano rimasti bloccati sul Gran Sasso,stati ridopo due giorni di disperate ricerche del Soccorso alpino,Guardia di finanza e delle autorità coinvolte per il recupero dei due malcapitati. Sfortunatamente, la ricerca incessante dei due dispersi da parte degli addetti al salvataggio non ha evitato il decesso dei due, rimasti al gelo per interi giorni. Anche a causa del forte vento e al guasto di una funivia è stato molto difficile tentare unrecupero in extremis, e a questa difficoltà si è aggiunto anche il guasto di una funivia che ha complicato ulteriormente la ricerca. Il presidente del Consiglio Giorgia, interpretando l’ansia che un po’ tutti hanno provato nelle ore in cui venivano effettuate le ricerche, ha manifestato pubblicamente il proprio cordoglio per i due ragazzi rimasti coinvolti nell’imprevisto mortale, con un messaggio pubblicato anche sui social: «Apprendo con grande tristezza la notiziamorte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due escursionisti dispersi sul Gran Sasso.