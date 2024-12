Yvonne Carbonaro racconta “Quando le donne non si arrendono”

Leggi su Ildenaro.it

di Fiorella Franchini“C’è la storia, poi c’è la vera storia, poi c’è la storia di come è statata la storia. Poi c’è quello che lasci fuori dalla storia. Anche questo fa parte della storia” ha scritto la poetessa canadese Margaret Atwood per sintetizzare l’intreccio che contraddistingue il passato., scrittrice e saggista, nel suo ultimo romanzo “lenon si” – Kairòs edizioni – mette nella pagina scritta questo intrico sociale, politico, economico,ndo vicende complesse, pubbliche e private, che attraversano cinque generazioni ed hanno come protagonisteche sopravvivono grazie alle proprie capacità, in un periodo storico che va dal ‘700 al ‘900.Una saga familiare, che disegna il declino delle fortune di una famiglia benestante, i d’Apenna, legato alla decadenza del Meridione dopo l’Unità d’Italia.