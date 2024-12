Secoloditalia.it - Vola il turismo delle feste, 17 mln di italiani in viaggio. Arte, mare e monti: le mete più gettonate e Capodanno principe delle vacanze

Sono 17 milioni gliche si metteranno inper le festività: un milione in più rispetto alle stime di novembre. Oltre sei su dieci rimarranno entro i confini nazionali. Saranno comunquepiù frammentate, con più pnze, con una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici e per periodi di permanenza più brevi. Il 25% dichiara che si muoverà sia in Italia che all’estero, facendo quindi più viaggi. Il 12% partirà esclusivamente per destinazioni estere, soprattutto ae all’Epifania, dato in forte crescita rispetto al 2022.: l’analisi di ConfcommercioSono i principali dati che emergono dal focus su Natale,ed Epifania 2025 deglidell’OsservatorioConfcommercio in collaborazione con SWG con metodo CAWI su un campione composto da 1.