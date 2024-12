Serieanews.com - Quanto guadagnano i dirigenti di Serie A? Ecco chi è il “Paperone”

Leggi su Serieanews.com

Non solo i calciatori,diA?chi incassa di piùC’è una domanda che molti si pongono quando si parla di calcio italiano:delle squadre diA?diA?chi è il “” –anewsNon solo i calciatori, ma anche i membri dei Consigli di Amministrazione e gli amministratori delegati delle big del campionato godono di stipendi molto elevati. Eppure, anche tra loro c’è una netta differenza, con alcuni che arrivano a guadagnare somme da capogiro, mentre altri si attestano su cifre decisamente più basse.Milan, Atalanta e Napoli in cima alla classificaSecondo uno studio condotto da Calcio&Finanza, che ha analizzato i bilanci delle squadre diA per la stagione 2023/24, emergono chiaramente i club che spendono di più per i loro