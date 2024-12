Scuolalink.it - Pensioni per il personale scolastico: anticipo con Opzione Donna 2025 (riveduta e corretta)

La Legge di Bilanciointroduce alcune novità in tema diper il(docenti e ATA), tra cui la rivisitazione dell’. Questa modalità consente alle lavoratrici del settoredi accedere alla pensione anticipata, sebbene con una riduzione significativa dell’assegnostico. Ecco i dettagli principali per comprendere come funziona questae chi può accedervi. Requisiti per l’Secondo l’articolo 1, comma 173, della Legge di Bilancio, possono accedere all’le lavoratrici che soddisfano precisi requisiti anagrafici e contributivi, raggiunti entro il 31 dicembre 2024: Età anagrafica: 59 anni con due o più figli; 60 anni con un figlio; 61 anni senza figli. Anni di contributi: È richiesto un minimo di 35 anni di contributi (senza arrotondamenti), maturati entro il 2024.