Occhio ai sedicenti guru digitali: perché dovremmo diffidare dei crypto influencer

«Questo tizio su Twitter sta facendo finti giveaway di criptovalute per aumentare il numero di follower. Solo per avvisarvi, è molto popolare nella comunità cripto». Questo era l’allarme lanciato su Reddit da un utente infastidito, dopo aver scoperto che un presunto “” stava ingannando migliaia di persone con false promesse di regali per accrescere la sua visibilità. Lo schema era semplice, ma efficace: pubblicare un tweet con una foto che mostrava una “vincita” e promettere a tre fortunati partecipanti 30 mila dollari in Ethereum (ETH), cioè una delle criptovalute più famose al mondo. L’unico requisito? Ritwittare e commentare con l’indirizzo del proprio wallet, ossia il codice del portafogli virtuale. Ma poco dopo il tweet spariva. E chiaramente non c’era alcun regalo. La parte più inquietante? Nei commenti centinaia di persone condividevano le proprie difficoltà finanziarie, sperando che questo personaggio misericordioso potesse salvarle.