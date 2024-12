Oasport.it - Lorenzo Sonego, un 2025 per svoltare e tornare a coltivare obiettivi ambiziosi. Si parte ad Hong Kong

Leggi su Oasport.it

Una stagione particolare e complicata per. Il tennista piemontese, tra i protagonisti del successo in Coppa Davis del 2023 con l’impegno in doppio insieme a Jannik Sinner a Malaga, avrebbe sperato di raccogliere risultati decisamente migliori negli ultimi 12 mesi. Il bilancio stagionale è stato di 27 vittorie e 33 sconfitte.Numeri che la dicono lunga sul rendimento di Sonny, che dallo scorso marzo ha dato il via a un nuovo sodalizio tecnico. Finita la relazione con Gipo Arbino, che durava da 20 anni e grazie alla qualesi è fatto strada a livello professionistico, è iniziato il lavoro con Fabio Colangelo.Un lavoro complicato perché si è voluto porre l’accento sulle problematiche nel tennis di, come ad esempio nella risposta di rovescio e nel riuscire a mantenere la giusta profondità da quel lato del campo.