Italia incidente aereo | si schianta vicino all’autostrada!

PIOVENE ROCCHETTE (Vicenza) – Gravenella tarda mattinata di oggi, quando un ultraleggero a motore si èto al suolo pochi minuti dopo il decollo dall’aviosuperficie locale. Il velivolo ha manifestato problemi al motore subito dopo il decollo, costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza che si è concluso su un pratoa un fossato, non lontano dal casello dell’autostrada A31 Valdastico.L’è avvenuto sotto gli occhi di numerosi automobilisti, bloccati nel traffico in direzione dell’Altopiano di Asiago, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno estratto il pilota dalle lamiere contorte dell’ultraleggero, e i sanitari del Suem 118, giunti dall’ospedale di Santorso.Vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito all’ospedale di Vicenza, dove è stato subito ricoverato in sala di rianimazione.