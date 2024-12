Panorama.it - Io e La Capria

Il 22 settembre del 2020 una giovane esordiente legò il suo nome a quello di Raffaele La, conversando con lui ne “La vita salvata” (Mondadori). Un dialogo serrato che spaziava dalla costruzione della identità dell’uomo e dello scrittore, alla conoscenza del mondo tramite la poesia e la lettura, passando per la letteratura su cui il grande scrittore si era formato, a volerne rappresentare la tradizione, sino alla nuova letteratura, per molti versi distante anni luce dalla sua prospettiva. E ancora la stessa funzione della letteratura come elemento mnemonico nel mondo contemporaneo.Giovanna Stanzione, salernitana, classe 1988, era riuscita a tracciare un ritratto di Raffaele La(Napoli, 3 ottobre 1922 – Roma, 26 giugno 2022) di fronte al tempo che inesorabilmente passava, e con esso i cambiamenti che portava: in realtà non pesarono tanto i 66 anni di differenza di età quanto la circostanza che l’intervistatrice fosse pur sempre una giovane scrittrice che affacciandosi sulla scena letteraria si stava confrontando con un gigante della storia della letteratura italiana contemporanea.