Inizia il conto alla rovescia per “Mondovisioni

Arezzo, 26 dicembre 2024 –ilper “”, la rassegna di docu-film nata sulla linea editoriale di “Internazionale”, giunta quest’annosua terza edizione, che vede al centro della propria programmazione tematiche di stretta attualità, quali i diritti umani, i conflitti in corso e l’informazione. Le proiezioni sono in programma alle ore 17.00 nei giorni di sabato 15, 22 febbraio e 1, 8 marzo 2025. “” è una rassegna di respiro nazionale, che presenta i più appassionanti e urgenti documentari distribuiti da CineAgenzia e proposti in esclusiva per l’Italia. Curata dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il prof. Alberto Mariotti, il cartellone castiglionese di “Mondivisioni” si articolerà in quattro proiezioni che si terranno al Santa Chiara.