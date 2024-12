Quifinanza.it - In Siria il nuovo governo brucia le scorte di Captagon, la droga del regime di Assad

Ilno guidato dai ribelli che hanno sconfitto il dittatore Bashar al-, ha cominciato una campagna di smantellamento dell’industria che, negli ultimi anni, rappresentava uno dei pochi settori di sviluppo industriale del Paese: quello della produzione di.In particolare, le nuove autoritàne hanno preso di mira fabbriche e magazzini nascosti in alcune basi dell’esercito, tutte parti della filiera del. La cosiddettadegli jihadisti è in realtà un’anfetamina molto diffusa in Medio Oriente, che ha il suo mercato di sbocco principale in Arabia Saudita. Il giro d’affari stimato a livello globale è di 9,5 miliardi di dollari.Ilno ha distrutto le fabbriche diIlformato dai ribellini che hanno sconfitto l’esercito di Bashar al-ha cominciato a smantellare le infrastrutture che permettevano aldi produrre enormi quantità di, unamolto popolare in Medio Oriente.