Ho visto e sentito abbastanza Uomini e Donne Ciro a bomba su Martina | è lui a informare tutti

Si stringe il cerchio a, la scelta dista per arrivare ed a sorpresa arriva il commento di. Intanto nelle ore scorse la famiglia del programma ha dovuto salutare uno dei suoi protagonisti più amati, il cavaliere Alessandro Rausa che ha deciso di chiudere la sua esperienza a. Con la sua simpatia e risolutezza, Alessandro è diventato un pilastro del trono over, conquistando il pubblico e i partecipanti.>> Lutto a, la notizia sconvolge studio e pubblico: “È morto l’ex di Gemma Galgani”Ma 93 anni ha scelto di ritirarsi per dedicarsi completamente alla sua vita privata insieme alla compagna Maria Teresa, di cui è innamorato più che mai. Rausa è stato accolto con affetto sin dalla sua prima apparizione, portando con sé una ventata di positività e calore.