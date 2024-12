Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi confessa ad Helena di aver baciato Alfonso: la reazione della modella brasiliana (Video)

TraPrestes eDi Palma alè nato da subito un feeling particolare., ex Miss Italia, è entrata nella Casa in qualità di ex flirt diD’Apice. Recentemente, però, si è espressa sul proprio orientamento specificando di essere bisessuale. Questa sua esternazione le ha creato problemi nel corsosua ultima relazione: ha infattito didovuto interrompere la propria storia d’amore con il suo ex fidanzato, perché contrariato dal fatto che fosse attratta anche dalle donne.Ancheha dichiarato diintrattenuto relazioni con delle donne nel corsosua vita. Questo ha tolto qualsiasi freno inibitorio tra le due che, specialmente nel buio delle notte, si sono avvicinate in modo particolare. Non solo: si sono anche scambiate qualche tenero bacio, sebbene non passionale, alla luce del sole.