Grande Fratello Stefania rimprovera i gieffini | scoppia uno scontro in Casa

Orlandounointra inquilini. L’accaduto, durante la giornata di Santo Stefano,Orlando hato i concorrenti per la scarsa partecipazione. A causa del disordine la new entry afferma: “Questaè vostra quanto nostra. Poi ognuno fa come gli pare” poi aggiunge: “Delle regole servirebbero”. “Collaboriamo tutti quanti insieme” aggiunge Eva. Shaila replica: “Chi non sa fare le cose è meglio che non le faccia”. “Perché non proponiamo dei gruppi di lavoro?” propone Maria ma Luca ribatte: “Non ci sto. Cominciamo l’anno nuovo con lapulita”. “È un rispetto reciproco che dobbiamo avere” conclude.Leggi anche Sonia Bruganelli, Carlo tornerebbe a “Ballando con le Stelle”: la sua rispostaunoinMaria Monsé infastidita rivela di non aver apprezzato alcuni atteggiamenti e decide dire le sue compagne di avventura per aver accusato ingiustamente sua figlia Perla.