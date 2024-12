Ilfattoquotidiano.it - Federica Uliano vince La Corrida, la 24enne che lavora in un fast food commuove tutti con l’Hallelujah: “Dedicato alla mia mamma, il destino è stato crudele con lei”

“Ho sempre pensatomia voce come un dono che mi ha dato”. È con queste parole, tremanti di emozione, che, giovane cantante e dipendente di un, hala vittoria a “La2024”madre scomparsa. Una storia di passione e tenacia, che ha commosso il pubblico e regalato un finale a sorpresa un’edizione un po’ sottotono del celebre show di dilettanti allo sbaraglio, la prima condotta da Amadeus sul Nove. Il “Campanaccio d’Oro” è andato invece a Severino Saterale e Giuseppe Spinetti, due concorrenti che hanno saputo strappare sorrisi con le loro esibizioni bizzarre.Nonostante gli ascolti non brillanti delle scorse puntate, la finale andata in onda la sera di Natale ha chiuso con 1.047.000 spettatori e il 7.9% di share, regalando risate ma anche momenti toccanti.