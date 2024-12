Iltempo.it - Doppio impegno al Palazzetto per la Virtus Gvm Roma 1960

LaGvmsaluterà la fine del 2024 e l'arrivo del nuovo anno con due gare di fila aldello Sport. L'incrocio del 28 dicembre alle ore 20 contro Ruvo di Puglia (biglietti disponibili su www..it con vendita dei tagliandi vietata ai residenti nella provincia di Bari) sarà uno scontro diretto con vista sulle Final Eight di Coppa Italia, con ancora 4 punti disponibili per sfilare il secondo posto del girone B alla Gema Montecatini. Obiettivo che passa necessariamente dal giro di boa della Serie B Nazionale, che per lasarà ancora in casa nello scontro del 4 gennaio alle ore 20 contro Latina, anticipato rispetto al resto delle gare per evitare la concomitanza con-Lazio, derby di calcio della Capitale che tornerà a disputarsi di sera dopo tanti anni, il 5 gennaio alle ore 20.