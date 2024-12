Oasport.it - Chi affronterà Sinner nelle esibizioni prima degli Australian Open: il format sarà particolare

Così come accaduto nel 2024, anche ad inizio 2025 Janniknon disputerà tornei ufficialidi tennis: il tennista italiano, invece del Kooyong Classic, giocato in questa stagione, nella prossima scenderà in campo nell’ing Week.Nella settimana precedente il primo torneo stagionale dello Slam, infatti, l’azzurroimpegnato a Melbourne, così come altri tennisti di primo piano quali lo spagnolo Carlos Alcaraz, glii Alex de Minaur ed Alexei Popyrin, la cinese Qinwen Zheng ed il serbo Novak Djokovic.L’ing Week consta di una serie di match d’esibizione previsti dal 7 al 10 gennaio: il primo avversario di, martedì 7,il padrone di casao Alexei Popyrin, mentre non è stato ancora definito l’avversario dell’italiano della sfida di venerdì 10.