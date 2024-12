Liberoquotidiano.it - Camila Giorgia, nuova vita in Argentina: clamoroso, il suo nuovo lavoro in questo video (sexy) | Guarda

Giorgi ha ufficialmente chiuso il capitolo tennis. Dopo le note e controverse vicende legate a questioni fiscali e alle false certificazioni sui vaccini anti-Covid in Italia, l'ex tennista si è lasciata alle spalle il mondo dello sport per iniziare una. Dopo un primo periodo trascorso a Miami, la marchigiana ha scelto di trasferirsi in, paese d'origine del padre Sergio, che l'ha seguita in questaavventura. La decisione di stabilirsi inè arrivata dopo l'elezione di Javier Milei come presidente, evento che sembra aver dato un'ulteriore spinta al trasferimento della famiglia Giorgi. Nonostante i 33 anni e un rendimento nel circuito WTA ancora competitivo – con risultati significativi nel 2022 e una vittoria nel torneo di Mérida nel 2023 –ha scelto di ritirarsi improvvisamente dal tennis, mantenendo il massimo riserbo sulle motivazioni, tutt'ora avvolte dal mistero.