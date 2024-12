Unlimitednews.it - Bocchetti “Monza triste ma unito, darò tutto per salvarlo”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “per la salvezza. Ho visto una squadra, ma con la voglia di ripartire già da Parma dove l’obiettivo è il risultato”. Si presenta così Salvatore, chiamato dala sostituire in corsa Alessandro Nesta e a ripetere in Brianza il ‘miracolò fatto a Verona. “Ero allo stadio di Verona quando ilha fatto l’unica vittoria – ha dettoin conferenza stampa – Quando ho salvato il Verona era un’altra storia, qui c’è una situazione diversa, sono convinto che qui acentrerò l’obiettivo. C’è molto da lavorare, ma il gruppo c’è”. Non parla di mercato, il neo tecnico dei lombardi, che ha nel mirino la prossima sfida con il Parma: “Sul modulo ho in mente qualcosa, sto ancora analizzando quanto può mettere in difficolta il Parma. Mi aspetto dai ragazzi il ‘coltello fra i dentì a partire da questa partita.