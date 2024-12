Bubinoblog - ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2024: STANOTTE A ROMA, CONCERTO DI NATALE, MIRACOLO NELLA 34° STRADA, CHIUDE LA CORRIDA, IL CULT PARENTI SERPENTI

Leggi su Bubinoblog

TV 25• Mercoledì •Glitv di mercoledì 25cone il consuetodisu Canale 5. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xZecchino d’Oro: La Festa del– xA Sua Immagine – xSanta Messa – xBenedizione Urbi et Orbi – xdida Assisi – xTg1 + Economia – x + xNote d’Amore – xColpo di Fulmine a– xTg1 – xLa Volpe e La Bambina – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xAffari Tuoi – x– xL’Osservatoreno – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xI Viaggi del Cuore – xSanta Messa – xCristallo di Rocca – xTg5 – xIl Volo:ad Agrigento – xIl Volo:ad Agrigento Aftershow – xRitorno ad Aurora: UnSpeciale – xGrande Fratello – non in ondaMy Home My Destiny – non in ondaPomeriggio 5 News – non in ondaPomeriggio 5 News Saluti – non in ondaLa Ruota della Fortuna (R) – xLa Ruota della Fortuna (R) – xTg5 – xStriscia La Notizia – xdi– xTg5 – xBELLAFESTA: DUE SERATE SU RAI2 CON DIACO, LA TOMBOLA DI ROSSELLA E TANTI OSPITI VIPUnSenza Tempo – xTg2 – xRadio2 Social Club – xTg2 Dossier – xTg Sport – xUnSpettacolare – xTg2 – xTg2 C&S + Medicina 33 – x + xUnNon Proprio Regale – xUnin Bianco e Nero – xLe Indagini di Sister Boniface – xI Mestieri di Mirko – xTg Sport – xSemplicemente Una Favola – xTg2 – xClassici Disney – xa Biltmore – xRadio2 Social Club Speciale– xCHiPs – non in ondaAll I Want For Christmas: Il Regalo più Bello – xBalto 2 – xBalto: Sulle Ali dell’Avventura – xStudio Aperto – xGrande Fratello – xSport Mediaset – xSport Mediaset Extra – xI Simpson – non in ondaPolar Express – xJack Frost – xGrande Fratello – xStudio Aperto – xStudio Aperto MAG – xLa Piccola Principessa – xN.