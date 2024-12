Biccy.it - Ascolti 25 dicembre: quanto ha fatto la finale de La Corrida e chi ha vinto

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ieri sera, su Nove, Amadeus è tornato in prima serata con l’ottava e ultima puntata della nuova edizione de La, la prima da lui condotta dopo Corrado, Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti. A vincere è stata la cantante Federica che si è esibita sulle note di Halleluja. “Questa vittoria la voglio dedicare a mia mamma perché ho sempre pensato che la mia voce è un dono che mi ha donato lei. Mi piace pensare che un po’ di lei vive dentro di me, realizzando io questo sogno è come se lo avesse realizzato lei“. . “In una società dove emergono sempre le personalità forti, stasera una persona che si è sempre sentita ultima come me è arrivata prima“. La mamma di Federica è morta molti anni fa.Il colosso Warner Bros Discovery che ha Nove, nonostante sia il terzo polo, non compete ovviamente con le reti ammiraglie.