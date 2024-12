Secoloditalia.it - Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, la speranza appesa a un filo e legata al meteo: si tenta con l’elicottero

Ladi trarre in salvo e riportare a casa Luca Perazzini, di 42 anni, e Cristian Gualdi di 48, i dueda domenica dopo essere scivolati sulmentre scendevano a valle, èa un. Inestricabilmenteal– che nonostante lasci presagire un miglioramento delle condizioni, indica comunque un elevato rischio di valanghe – e dettata da condizionamenti nelle ricerche che, al momento, portano ad escludere una ripresa delle ricerche via terra.sul: laalDel resto, sappiamo già che a causa del maltempo non è stato finora possibile raggiungere i duescivolati sul versante Sud/Est del Cornode, nel Vallone dell’Inferno (non sulla Direttissima, come precedentemente indicato) sul