Panorama.it - 2024, un anno vissuto pericolosamente

I conflitti aperti, l’Europa indebolita, la crisi economica anche in Germania, le inchieste a Milano, un «green deal» che, a partire dall’auto elettrica, è difficile da perseguire. Ecco le Vicende cruciali degli ulTimi 12 mesi, raccontate da Panorama.Dalla guerre europee e mediorientali alle crisi industriali, agli stravolgimenti politici negli Stati Uniti e in Europa. Ilarchiviato contiene i germi del 2025, ma non siamo astrologi, né pretendiamo dalla storia maestra di vita - dicevano gli antichi - chissà quale indicazione precisa sui giorni a venire. Tuttavia l’passato è lì, con i fatti, le storie, i personaggi, le crisi, le speranze. Panorama lo ha raccontato, talvolta anticipando temi ed eventi. Vi invitiamo a (ri)sfogliarlo con noi. Ilse ne sta andando, ma aiuta ancora a capire il vento che tira, in Italia e nel mondo.