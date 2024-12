Quifinanza.it - Whatsapp da gennaio 2025 smette di funzionare su diversi smartphone: l’elenco

Leggi su Quifinanza.it

dal 1°rà disuAndroid, diventati ormai obsoleti e non più aggiornabili alla versione Android 5.0 o successive. Si tratta in pratica di telefoni che non soddisfano i requisiti tecnici necessari per il corretto funzionamento dell’app di messaggistica. La decisione, annunciata da Meta, punta a dare una bella sforbiciata ai cellulari in circolazione, nello specifico quelli lanciati sul mercato tra il 2012 e il 2013.Perchénon funzionerà più su alcuni telefoniIl motivo è tutt’altro che banale: Meta intende garantire maggiore sicurezza ai suoi utenti, oltre che migliorare le prestazioni e permettere via via l’integrazione di nuove funzionalità sulla piattaforma, come le già attive ChatGPT e trascrizione dei messaggi vocali.Proprio in queste settimane, a proposito di sicurezza e affidabilità, Meta si è beccata due multe salatissime, che raggiungono in totale la cifra monstre di 290 milioni di dollari proprio per violazione della privacy.