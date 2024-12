Trovati i resti della 52enne dispersa nell’esplosione della villetta

Leggi su Corrieretoscano.it

MOLAZZANA – È stato ritrovato dopo giorni di ricerche il corpodonna rimasta coinvoltadi Eglio, frazione di Molazzana, in provincia di Lucca.A ritrovare tracce del cadaveredi origine taiwanese Chang Kai En, dopo giorni di ricerche nel luogo dell’esplosione avvenuta nella notte fra il 21 e il 22 dicembre, è stato il cane Bayla del nucleo cinofilo specializzato proveniente da Bologna, arrivato negli scorsi giorni proprio per coadiuvare le operazioni.I reperti sono compatibili con un cadavere di sesso femminile ma sugli stessi non sono ancora stati effettuati esami di comparizione di identità, solo un esame medico legale da parte del dottor Stefano Pierotti. Il 21 dicembre intorno alle 10 era stato ritrovato il corpo del marito, Seetoh Kwok Meng, 68enne di Singapore, anche lui purtroppo senza vita.