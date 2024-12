Oasport.it - Tour de Ski 2025: i grandi assenti. Spiccano Frida Karlsson e Pål Goldberg

Leggi su Oasport.it

Come ogni anno, ilde Ski è caratterizzato da assenze di grido. Pardon, errata corrige. Come quasi ogni anno. Un inverno su quattro non si corre questo rischio. Però, quando ci sono i Mondiali o (soprattutto) i Giochi olimpici, i forfait fioccano. D’altronde, chi punta alle medaglie non si fa problemi a chiamarsi fuori dall’estenuante evento a tappe.Viceversa, se si mira alla Coppa del Mondo, è imperativo essere della partita nell’appuntamento multi stage, che assegna una mole spropositata di punti. Non chiudere sul podio significa dire addio a qualsiasi ambizione di primeggiare in classifica generale. La partecipazione è dunque subordinata a una questione di priorità e obiettivi.Nel settore femminile si sono eclissate un paio di prominenti svedesi. Su tutte,, trionfatrice nelde Ski 2023.