Sciatore ubriaco resta bloccato sulle piste | si finge poliziotto per evitare la multa

BOLZANO – Un episodio insolito e preoccupante si è verificato nel comprensorio sciistico 3Cime S.p.A.,Dolomiti, dove unocroato, in evidente stato di ebbrezza, è rimastodopo l’orario di chiusura.L’uomo, a causa dell’abuso di alcol, non è stato in grado di completare l’ultima discesa della giornata e ha richiesto l’intervento del personale di soccorso specializzato per essere riaccompagnato a valle in sicurezza.False dichiarazioni ai carabinieriAll’arrivo dei carabinieri, intervenuti per garantire la sua incolumità, loha tentato diladichiarandosi un appartenente alle Forze Speciali di Polizia del suo Paese, un’affermazione che si è rivelata falsa durante gli accertamenti successivi.Oltre a dover pagare una salataper essersi trovato in stato di ubriachezza, l’uomo dovrà rispondere di false attestazioni a Pubblico Ufficiale, un reato che aggrava la sua situazione legale.