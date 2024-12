Danielebartocciblog.it - Rome Parade: Capopodanno 2025 tutto da vivere

Leggi su Danielebartocciblog.it

Ladarà spettacolo. A Roma una vera e propria ‘sfilata’ nel giorno di Capodanno. In data 1 gennaio alcune delle migliori marching band, gruppi di cheerleader e bande folkloristiche saranno sotto i riflettori, proprio nel cuore della capitale. Con partenza dal Pincio, il percorso si snoderà attraverso Piazza di Spagna, Via del Corso, Via del Babuino per concludersi nella suggestiva Piazza del Popolo. Questa tradizione annuale, che mixa in maniera magica musica, cultura e spettacolo, porta nella Città Eterna, direttamente dagli Usa e da diverse parti d’Italia, una sensazionale varietà di gruppi musicali. Ma anche gruppi artistici, rendendo la capitale ancora più ‘adrenalinica’ e spettacolare per celebrare al meglio l’inizio del nuovo anno.L’evento, della durata di tre ore circa, è presentato da Stefano Molinari, in diretta dal Pincio, Stefano Raucci posizionato a Piazza di Spagna, e Francesca Ceci, che guida il pubblico da Piazza del Popolo.