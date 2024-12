Quotidiano.net - Quali sono i supermercati aperti il 26 dicembre: orari catena per catena a Santo Stefano

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 252024 –è il giorno perfetto per godersi pranzo o cena in famiglia, ma se hai dimenticato qualche ingrediente, non preoccuparti: alcuniresterannoper le festività, sebbene conridotti. Ecco dove fare la spesa e glidi apertura per il 26. Un momento dell'inaugurazione del supermercato Esselunga in via Prenestina, Roma, 05 aprile 2017. ANSA/ANGELO CARCONIil 26Non tutti iil giorno di. Le filiali di Esselunga, Coop e Mm ad esempio resteranno chiuse; maggiori chance invece per i consumatori che sceglieranno Conad, dal momento che alcune sedi rimarranno aperte, sebbene conridotti. Anche alcune sedi Aldi (dalle 8:30 alle 20:30), Iper (dalle 7:30 alle 21:30), Pam (dalle 8 alle 19) e Il Gigante (dalle 8:30 alle 20) sarannoil 26