Osteria Bonelli – Roma

Viale dell’Acquedotto Alessandrino, 172/174 – 00177Telefono: 329/8633077Sito Internet:Tipologia:naPrezzi: antipasti 2/5€, primi 9/10€, secondi 9/12 €, dolci 5€Chiusura: Domenica seraOFFERTAè uno degli ormai non moltissimi locali che incarnano appieno l’autentica tradizione popolarena. Chi è pertanto alla ricerca di atmosfere d’altri tempi non corrotte da cliché stereotipati, può venire in questa periferia lontana da flussi turistici e mangiare ascoltando la musica di un autentico cantore di stornellineschi armato di chitarra che si aggira tra i tavoli. E mangiare piatti classici dal gusto intenso e saporito che riconciliano con il buon umore, anche perché connotati da un rapporto qualità prezzo assai favorevole. Per la nostra cena di quest’anno abbiamo iniziato con due fritti saporiti, anche se certamente non leggerissimi: supplì cacio e pepe e polentina.