Mezzo nudo a -21 gradi poi il bagno nelle acque ghiacciate della Lapponia | il Natale di Cristiano Ronaldo

ha scelto un modo decisamente originale per festeggiare il: sfidando il geloa petto. Mentre la maggior parte dei vip si gode il sole delle mete esotiche, CR7 e la sua famiglia si sono immersi nell’atmosfera magica del Circolo Polare Artico, tra slitte trainate da renne, incontri con Babboe “refrigeranti” bagni a temperature glaciali.“Buona tutti”, augura CR7 ai suoi milioni di follower su Instagram, sfoggiando addominali scolpiti e un fisico da fare invidia a qualsiasi ventenne. A quasi 40 anni, il campione portoghese sfida la colonnina di mercurio che segna -20e si fa riprendere in costume tra i ghiacci artici. Quindi, non contento, eccolo immergersi con grande nonchalance in una vasca d’acqua letteralmente ghiacciata, secondo una pratica meditativa che sfrutta i benefici del freddo per rigenerare il corpo.