Le migliori serie tv del 2024 tra debutti eccitanti e nuove ottime nuove stagioni

Ci hanno divertito, spaventato, commosso, ma no, non sono ifilm dell'anno. Questa volta parliamo delletv del, divise tra novità e(in qualche caso conclusive). Gli effetti di Baby Reindeer sulle discussioni di tutti sono stati molteplici e profondi; dal canto suo, latv ispirata al videogame Fallout proposta da Amazon rappresenta un’altra perla dell’adattamento di prodotti videoludici e ha reso più sopportabile anche l’attesa della seconda stagione di The Last of Us. Ma, non finisce qui: ledi quest'anno spaziano tra i generi come non mai. Si va dagli spin-off di Star Wars più recenti agli attesissimi ritorni di The Bear e Squid Game, senza dimenticare gemme come Presunto Innocente con Jake Gyllenhaal, per la prima volta sul piccolo schermo, ma anche qualche chicca made in Italy (vedi alla voce Dostoevskij e Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883)Letv delTrue Detective 4: Night CountryKali Reis e Jodie Foster in True Detective 4True Detective 4: Night Countrycourtesy of HBOCosì come il 2023 è partito benissimo grazie a The Last of Us, ilci ha viziato fin da subito con True Detective: Night Country, l'interessantissima quarta stagione di questacon alterne fortune.