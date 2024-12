Fanpage.it - L’albero che ha ucciso Francesca Ianni davanti ai suoi figli a una “valutazione visiva” era sicuro

Leggi su Fanpage.it

Nel 2023 sono stati 281 gli incidenti provocati da alberi e rami caduti a Roma, già 190 nei primi sei mesi del 2024. All'albero che hale radici erano state tagliate per dei lavori stradali 10 anni fa e ora erano completamente secche. Ma da quanto si apprende a un'ispezione "visiva" l'albero era apparso in salute così da decidere di non procedere con un ulteriori controlli.