Tvplay.it - Inter, per Asllani è il momento di correre incontro al suo futuro

Leggi su Tvplay.it

L’ha ritrovato una condizione brillante, e anchesta iniziando a crescere. M aildel centrocampista è ancora un’incognita.La gara contro l’Udinese, condita dal primo gol stagionale, ha riportato in auge i discorsi attorno al talento di Kristjan, ancora in cerca di un proprio posto nell’. Il 22enne albanese era arrivato a Milano come promettente alternativa a Brozovic, ma ha faticato ad affermarsi e, con la trasformazione tattica di Calhanoglu, ha visto ulteriormente ridursi i suoi spazi. In vista del mercato di gennaio, Marotta e Inzaghi dovranno decidere cosa fare di lui., perè ildial suo. (LaPresse) TvPlay.itParliamo ancora di un giocatore giovane, le cui qualità non possono essere messe in discussione. Ma oggi nell’non sta trovando lo spazio necessario per crescere liberamente, confermando le ottime cose mostrate a Empoli.