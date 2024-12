Aereo precipitato in Kazakistan le foto e i video | Abbattuto da Russia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’dell’Azerbaigian Airlinesin, in un disastro che ha provocato la morte di 39 persone tra passeggeri e equipaggio, è statodiffusi su Telegram alimentano dubbi rispetto alla versione proposta dall’inizio della giornata: l’Embraer 190, decollato da Baku e diretto in Cecenia, avrebbe subito danni dopo un impatto con uno stormo di uccelli. La scatola nera recuperata può contribuire a fare chiarezza, ma gli elementi per definire un quadro sufficientemente chiaro non mancano. Una serie di immagini diffuse su Telegram, anche su un canale (Fighterbomber) associato ad un ufficiale russo, mostrano fori sulla fusoliera dell’: si tratta di danni per nulla coerenti con un ‘bird strike’ e associabili agli effetti prodotti dal fuoco della contraerea.