Lanazione.it - Accendono il camino, ma nella notte divampa un incendio. Tre persone intossicate

Carmignano (Prato), 25 dicembre 2024 – Un uomo di 74 anni, una donna di 71 anni e un'altra donna di 61 anni sono rimasti intossicati ladella vigilia dall'della canna fumaria. L'intossicazione è avvenutataverna di un'abitazione in via Rossini a Comeana. Ladella vigilia è stata particolarmente fredda e la famiglia aveva acceso il. Il fuoco si è sprigionato alle 4,30 die sono riusciti a dare l'allarme e a essere soccorsi dai vicini che li hanno aiutati a uscire di casa. Avevano però respirato i fumi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato che hanno spento il fuoco, messo in sicurezza la casa e disposto il ricovero in ospedale, a Prato, di tutti e tre e feriti. Sono arrivati anche i carabinieri. L'abitazione dovrà essere bonificata prima del rientro a casa della famiglia.