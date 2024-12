Amica.it - 4 look con gli stivali alti che non avete ancora sperimentato

Che ci si voglia sentire un po’ Francois Hardy per le strade di Parigi o una sfrontata Julia Roberts in Pretty Woman, glinon possono mancare nel guardaroba invernale. Forse persino più versatili di quelli bassi, visto il gambale che ben si presta a differenti lunghezze d’orlo, si reinventano ogni stagione giocando con lunghezze, materiali e dettagli. Mai più senza, come abbinarli per outfiteleganti ma originali? Le migliori ispirazioni arrivano dallo Street Style, dove professioniste di moda non hanno paura di osare, senza incappare in errori che minano il buon gusto. Con gonne, pantaloni, ma anche bermuda e abiti da sera: le migliori ispirazioni dell’inverno 2024 2025 da replicare.